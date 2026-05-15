原因不明で治療法が確立されていない線維筋痛症と闘病を続ける、北海道釧路市のアマ写真家・今井樹さん(46)の写真集が完成しました。写真集には2023年から3年間に、世界3大夕陽と呼ばれる釧路の夕景や、人気の「SL冬の湿原号」など、風景写真およそ50枚が収められています。 小学生のころ、全身の痛みに襲われ始めた今井さんは、2023年に「線維筋痛症」と診断され、車いす生活が続いています。治療法は確立されておらず、現在