長崎の陸の玄関口の景色が、また新しくなりました。 JR長崎駅前で整備が進められていた歩道橋が、15日から通行できるようになりました。 15日の午前10時に供用が開始された、新しい歩道橋。 早速、歩いて渡る人の姿がありました。 （長崎市民） 「(歩いてみて)楽しかった」 （長崎市民） 「(南側と北側が)いつもより近く感じた。ベビーカーとか押しても(道幅があり)迷惑にならないので、すご