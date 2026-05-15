2026年5月14日、中国メディアの第一財経は、中国でネット配車アプリ運転手への違反調査が本格化し、共同懲戒の導入でサービス品質の向上が図られていると報じた。記事は、中国各地でネット配車運転手に対する無許可営業、途中での乗客降ろし、遠回りなどの違反調査と格付けが本格化していると紹介。広東省潮州市では5月から法執行を強化し、重大な違反者には市内全プラットフォームからの永久追放を含む3段階の懲戒を科す施策を講