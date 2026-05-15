「朱雀2号」改良型遥5ロケットが14日、東風商業宇宙革新試験区から打ち上げられました。ロケットは予定の軌道に投入され、同ロケットにとって2回目の試験打ち上げは成功しました。同ロケットの開発企業である藍箭宇宙（ランドスペース）によれば、今回の打ち上げ成功は、朱雀2号が重量級ペイロードの打ち上げ能力獲得という難関を突破し、一箭多星（1基のロケットで複数の衛星を打ち上げる）の打ち上げを請け負う工学的条件を備え