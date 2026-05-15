女優の河合優実が、ロサンゼルスでおこなわれた世界的ブランド『DIOR（ディオール）』のショーに登場し、5月15日までに、さまざまなファッション誌のSNSでその様子が報告されたが、着用していた衣装に注目が集まった。女性向けモードファッション誌『ELLE』の公式SNSは、ショーがおこなわれたカウンティ美術館での河合の様子を投稿。可憐な衣装を身にまとい、さっそうと歩く河合が映っていた。「河合さんは、白の透け感のある