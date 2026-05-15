藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受ける第84期名人戦7番勝負第4局は15日、大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で対局場検分を行った。藤井が3連勝で迎え、4度目の名人戦で初のストレート獲得が懸かる。第4局は藤井の先手。石川県七尾市で王手をかけた第3局終局後、「本局は積極的な指し方ができなかった。その辺りを振り返って、一手一手しっかり考えてよい将棋を指せるように頑張りたい」と