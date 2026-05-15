現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が15日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日監督時代にテスト入団した中村紀洋氏の獲得秘話を明かした。落合氏のひと言目は「獲る気はなかった」だった。ドジャースから2006年、オリックスに復帰した中村氏は8月11日のソフトバンク戦で左肘に死球を受け出場登録を抹消。それが原因で左手にしびれが残り手術を