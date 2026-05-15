＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館【映像】珍事→希少幕が出現（実際の様子）三段目の取組で4分を超える激闘を繰り広げた一番があった。決着がつかず“2番後取直し”となる珍事があり、レアな幕とともに「マニア歓喜」「久しぶりにみた」と反響を呼んだ。三段目七十一枚目・出羽城（出羽海）と三段目七十三枚目・旭大海（大島）の一番。立ち合い手を出して当たった旭大海は、その後も突っ張りを連発するが、