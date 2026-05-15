１５日午後５時半頃、岩手県花巻市の花巻空港の滑走路脇にクマ１頭が侵入し、滑走路が一時閉鎖された。その後、クマがフェンスを乗り越えて敷地外に逃げたため、閉鎖は解除された。けが人はいなかった。同空港事務所によると、この影響で国内便計４便に遅延などの影響が出た。