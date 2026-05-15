2人の大関が対照的な相撲を取った。乗ってきたのは霧島だ。王鵬戦は左を差す形になったが、体格で上回る相手に右上手を引かれ、土俵際まで推し込まれた。以前だったら、そのまま寄り切られていたかもしれない。だが、今場所は下半身に粘りがある。右足一本で俵に踏みとどまり、左から体重を預けながら土俵中央へ押し返す。前まわしを引いて相手の胸に頭をつけて食らいつくと、最後は引きつけながら振って寄り切った。素早い反