今週、全国的に晴天が広がり、季節は急速に夏へと向かっている。気象予報士の竹内青空氏によれば、週末にかけてさらに気温が上昇し、東京でも30度を超える真夏日が予想されるなど、熱中症への警戒が必要な状況だ。【映像】今週末〜来週の天気ウェザーニュースによると15日の日本列島は高気圧に覆われ、各地でよく晴れた。アメダスの気温分布では、西日本を中心に30度以上の真夏日を観測。関東地方は午前中に雲が多かった影響で