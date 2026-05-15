◇プロ野球パ・リーグ ロッテーオリックス（15日、ZOZOマリン）先発デビューを迎えたロッテの新助っ人・ロング投手は、6回途中での降板となりました。制球を乱し、初回の先頭からの2者連続の四球を与えたロング投手。それでも後続を併殺打に取るなど、無失点にしのぎます。その後も制球を乱す場面も見られましたが、徐々に状態をあげ好投。首位オリックス打線を相手に5回をわずか1安打に抑えます。しかし6回には先頭で迎えた宗佑磨