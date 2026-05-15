Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。財布はコンパクトにしたいけどカードも減らせない。そんなジレンマがあるビジネスパーソンも多いのでは？そんな課題を解決してくれそうなのが国産ブランドYOSHINAが開発した「コンパクトLZIP長財布」。外観はひとつ、内部は“カード派”と“仕分け派”の2タイプがあり、収納力とサイズ