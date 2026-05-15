ボートレース尼崎は１５日に開幕したボートレース尼崎の「『Ｂ面の神戸』ええとこええとこＢＴＳ神戸新開地杯」の２日目以降のレースを中止すると発表した。初日は緊急の設備点検のため、７Ｒ以降が中止となっていた。この日は５Ｒの大山千広と大町利克、６Ｒの永井源と大久保佑香がエンジンの不調による出遅れのため返還（全て選手責任外）。５Ｒは発売額２４７５万３１００円の９１・８％に当たる２２７２万６７００円、６
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