ボートレース尼崎は１５日に開幕したボートレース尼崎の「『Ｂ面の神戸』ええとこええとこＢＴＳ神戸新開地杯」の２日目以降のレースを中止すると発表した。初日は緊急の設備点検のため、７Ｒ以降が中止となっていた。この日は５Ｒの大山千広と大町利克、６Ｒの永井源と大久保佑香がエンジンの不調による出遅れのため返還（全て選手責任外）。５Ｒは発売額２４７５万３１００円の９１・８％に当たる２２７２万６７００円、６