Image: Borka Kisss / Shutterstock.com AIが学校銃乱射事件を止めた。そう聞くと、「すごい時代になったな」と思いますよね。でも、そのAIが別の場所では暴力事件の相談相手になっていたとしたら、どうでしょうか。AIは便利な道具です。でも、道具だからこそ、使い方によっては毒にも薬にもなります。では、AIは本当に社会をよくしているのでしょうか。そんな問いを投げかける記事が、テッ