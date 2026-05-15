大相撲夏場所６日目（１５日、東京・両国国技館）、大関霧島（３０＝音羽山）が幕内王鵬（大嶽）を下して、無傷の６連勝となった。土俵際まで追い込まれたが、寄り切りで逆転勝利を収めて「完全に（まわしを）取られて、そこからなんとかできて良かった。流れでよく残して、自分の体勢を作った。諦めずに力を出せて良かった」と納得の表情。「稽古をやってきたから残れた。もっとできるだけ稽古をしていきたい」とうなずいた。