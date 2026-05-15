インスタグラム更新フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が14日、自身のインスタグラムを更新。私服でのオフショットに反響が広がっている。大人っぽさが伝わる1枚だった。訪れたのは洗練された空間が広がるレストランバー。黒のカーディガンにグレーのデニムを合わせた佇まいで、グラスや食器が並ぶカウンターをバックに笑顔でカメラに目線を送っていた。インスタグラムの投稿で「日本人スケーターみんなと」と綴