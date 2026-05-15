急いでいる日は、コーデに迷わない「ワンピース頼み」が正解。なかでも、1枚でサマ見えし、アウター代わりにも使える「シャツワンピ」は頼れる優秀アイテムです。さっと羽織るだけでコーデが決まり、体型カバーときちんと見えを叶えてくれます。今回は【ハニーズ】から、40・50代の毎日におすすめのシャツワンピースをご紹介します。 1枚で決まる大人可愛いデニムワンピ 【ハ