猫の口腔ケアが重要な理由3選 猫のお口のケアは、健やかな一生を送るためにも重要なケアのひとつで、ケアを怠ることで猫の健康にも直結してきます。 人間では歯磨きをしないと虫歯で歯を傷めるリスクがありますが、猫の場合、それだけでは済まないこともあるのです。 1.歯周病（歯肉炎・歯周炎）の予防 猫の口の中は、弱酸性の人間の口内と違って中性～弱アルカリ性です。これは虫歯菌がほとんど増えな