NVIDIAのグラフィックボードである「GeForce RTX 5090」を、M4搭載のMacBook Airに取り付けることに成功したとスコット・ゴールドマン氏が報告しています。RTX 5090 + M4 MacBook Air: Can it Game? | Scott's Bloghttps://scottjg.com/posts/2026-05-05-egpu-mac-gaming/RTX 5090 and M4 MacBook Air: Can It Game? | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com/item?id=48137145ゴールドマン氏はChatGPTに「M4搭載MacBook Air上で