ABEMA初代専属アナウンサー・西澤由夏の1st写真集『Tailwind』のアナザーエディションとなるデジタル写真集『Re：Tailwind』が、本日5月15日に発売。本著より収録カットが公開された。【写真】初挑戦の水着カットや美背中カットも！西澤由夏1st写真集『Re：Tailwind』フォトギャラリー2018年からABEMAの専属アナウンサーとして活動している、1993年8月12日生まれ・埼玉県出身の西澤由夏。バラエティ番組やスポーツ番組など、