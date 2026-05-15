女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が歌手デビューすることを報告し、話題になっている。１５日にインスタグラムで「まさかの……！！岡田紗佳、歌手デビューします」と報告し、ジャケット写真を公開した岡田。続けて「ワーナーミュージック・ジャパンよりデビューシングル『国士無双ＬＯＶＥ』２０２６年７月２２日発売（ＣＤ・配信）リードトラック『国士無双ＬＯＶＥ』は、Ｍ！ＬＫさんの『爆裂愛してる』『好きすぎて滅！