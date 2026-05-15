テレビアニメ『BLEACH』の軌跡を振り返る特別企画「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」が、第4弾となる「死神代行消失篇」に突入した。あわせて「死神代行篇」「尸魂界篇」「破面篇」に連なるスペシャルビジュアル「死神代行消失篇」が解禁された。【動画】懐かしい！公開された『BLEACH』死神代行消失篇のアニメ映像原作・久保帯人氏が描いた歴代の黒崎一護が連なるイラストを、アニメイラストとして新たに描き連ねるスペ