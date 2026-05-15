◇セ・リーグ阪神─広島（2026年5月15日甲子園）阪神の石黒佑弥投手（24）が昇格即登板し、1回1安打無失点と力投した。2点劣勢の7回に2番手でマウンドに上がり先頭のモンテロに中前打を浴びたものの、持丸を空振り三振、二俣を投ゴロ。勝田には四球で一、二塁とされたが最後は栗林を見逃し三振に斬った。チームは前日14日に助っ人のモレッタの登録を抹消。本調子でない救援陣のメンバーが多い中で、3年目右腕が結果を