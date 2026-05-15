「阪神−広島」（１５日、甲子園球場）阪神先発の大竹は、６回２失点で降板となった。痛恨の一発だった。四回、２死からモンテロに左翼席へ特大のソロを被弾。広島・栗林との投手戦の中で手痛い先制点を献上した。六回は先頭の大盛を味方の失策で出し、１死三塁のピンチを招くと、小園に適時打を浴び、追加点を許した。序盤から緩急を駆使し、力投していたが、要所で踏ん張れなかった。試合前の時点で広島戦は通算１６勝