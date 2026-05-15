フィギュアスケート女子の坂本花織が13日、神戸市内で引退会見を開催した。会見の最後には結婚を報告し、ファンを驚かせた。 自身の地元である神戸市で引退会見を行った坂本。所属企業であるシスメックス株式会社や関係者に感謝の気持ちを述べ、その後はこれまでの競技生活を振り返り、会見に出席した報道陣からの質問に答えた。 全日本選手権5連覇、世界選手権4度優勝という輝かしい実績を残した坂本。今後については、