【北京＝東慶一郎】中国の習近平（シージンピン）国家主席が１５日、米国のトランプ大統領をお茶に招待したのは、自身の執務室や住居のある北京・中南海だった。習氏は、２０１７年の訪米時にトランプ氏の別荘に招かれたことへの「返礼」だと述べ、特別感を演出した。中南海は、北京中心部の世界遺産「故宮」の西側に位置し、共産党や政府機関の所在地となっているほか、習氏ら国家指導者の執務・居住区でもある。名称は敷地内