サッカーW杯北中米3カ国大会に臨む日本代表に選出されポーズをとるFC東京・長友＝東京都小平市長友は前人未到の5大会連続でW杯日本代表入りを果たした。FC東京のクラブハウス（東京都小平市）内で発表を見守り「5回目の選出だが、こんなに緊張したことはないくらい緊張した。感謝の気持ちでいっぱい」とコメント。拍手に包まれ、スタッフに「頑張ります」とあいさつした。メンバー発表前には浦和戦（16日）に向けて1時間ほど練