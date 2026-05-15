◇体操・NHK杯第2日（2026年5月15日東京体育館）10月の世界選手権（オランダ）などの代表最終選考会を兼ねて男子個人総合1回目が行われ、21年東京五輪2冠の橋本大輝（24＝日本生命・セントラルスポーツ）が6連覇した全日本選手権の得点との合計256・428点で首位を守った。3連覇を狙う24年パリ五輪3冠の岡慎之助（徳洲会）と1・181点差をつけ、17日の2回目に向かう。1種目目の床運動で全体トップとなる14・266点をマークし