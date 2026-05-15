尼崎ボートは１５日に初日を迎えた「『Ｂ面の神戸』ええとこええとこＢＴＳ神戸新開地杯」の７Ｒ以降を打ち切り、１８日までの今節のレースを中止とすることを発表した。５Ｒで大山千広（福岡）、６Ｒで永井源（愛知）がエンジン不調により欠場となった他、Ｌ（出遅れ）も連続で発生。さらに７Ｒの展示でも同様の不具合があったことから「緊急の設備点検により中止打ち切りと決定しました」とアナウンスした。原因について