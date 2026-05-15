青森市内の複合施設に侵入していたクマが駆除されました。15日午後3時半ごろ青森市長島にある複合施設で「わなを持ってきてほしい」と市役所に連絡がありました。複合施設近くの店員：大きさ的には多分まだこどもの位だと思うんですけど完全な大人ではなかったと思う。青森市環境保全課によりますと、クマが複合施設に侵入し複合施設内に居座っているとみられていましたが、警察などが午後6時15分ごろ、1頭を駆除しました。この複