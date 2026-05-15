magoraが、新曲「Traffic Light」を5月22日にリリースする。 （関連：Ovallがいま、4年ぶりの再始動を果たす意義ーー復活ライブを機に紐解く） 今作は、Shingo Suzuki（Ovall）がプロデュースを手がけた、アーバンな空気感を纏ったメロウなネオソウル／R&Bナンバー。緻密に構築されたビートと、都会的な憂いを帯びたメロディが溶け合い、洗練されたサウンドスケープを