新製品展示に加えステージも設置国内大手タイヤメーカーのTOYO TIRES（トーヨータイヤ）が、2026年5月14日（木）から16日（土）までパシフィコ横浜（横浜市西区）で開催されている「ジャパン トラックショー2026」に出展しています。初日、新製品や同社の取り組みについて取材しました。【えっ！】これが「日本にない」タイヤです（実物写真）重点施策のひとつとして「トラック・バス用タイヤ事業の強化」を掲げるトーヨータイ