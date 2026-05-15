◇大相撲夏場所６日目（１５日、東京・両国国技館）再入幕の西前頭１６枚目・竜電（高田川）が西同１４枚目・狼雅（二子山）を寄り切り、初白星を挙げた。右四つから相手も半身で耐えたが、５３秒６の熱戦の末に土俵外に出した。「攻めは遅いかもしれないけど、辛抱強くできた。長い相撲、相手が根負けするぐらいの相撲をまだまだ取れるんだと思った」と胸を張った。十両陥落から１場所で再入幕を果たしたが、初日から５連敗を