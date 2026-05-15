日本サッカー協会（JFA）は15日、6月に北中米で開幕するFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名を発表し、サンフレッチェ広島からGK大迫敬介が初選出された。大迫は同日、クラブ本拠地のエディオンピースウイング広島で記者会見に出席し、夢だったW杯の舞台に向けて「小さい頃からテレビで見てきた世界なので、こうやってメンバーに入る夢が叶ってうれしいですし、世界の強豪国とできるのですごく楽しみです」と笑