日本学生野球協会は１５日、都内で審査室会議を行い、高校１２件（４件は非公表）の処分内容を決定した。市姫路（兵庫）の部長（３４）に暴言と報告義務違反があったとして謹慎３か月の処分、東京都市大塩尻（長野）の部長（４７）には不適切指導と暴言、報告義務違反で同じく３か月の謹慎処分を下した。また、甲子園出場経験もある柳ケ浦（大分）では、副部長（２６）に不適切指導と体罰で２か月の謹慎処分が下された。市姫路