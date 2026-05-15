日本サッカー協会（JFA）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名を発表した。『最高の景色を』を合言葉に過去最高成績のベスト8以上、そして優勝を目指している日本代表。森保一監督は開幕まで1カ月を切った本大会に向けて遠藤航（リヴァプール/イングランド）や堂安律（フランクフルト/ドイツ）、久保建英（レアル・ソシエダ/スペイン）ら主力を順当に選出した一方で、三笘薫（ブライトン/イングランド）や