タレントの小倉優子が１５日、自身のＳＮＳを更新。息子に作ったお弁当を公開した。インスタグラムに「中学二年生野球部男子のお弁当ですお肉、揚げ物多め、白米一合です」と、４日分のお弁当の写真をアップ。ボリューム満点の内容で「今日は、中華なお弁当にしました」と、えびの卵炒め、春巻き、なすと豚肉の炒め物に加え、白米、キウイといちご、ゼリー飲料、チーズ、ケーキというメニューを紹介している。「長男に