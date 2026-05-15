5月15日（金）に行われた日本代表メンバー発表会見では、森保一監督が心を込めて一人ずつの名前を丁寧に読み上げた。「W杯の舞台に立ちたいと思っていても、その思いを叶えてあげられなかった選手たちのことを考えると、感情の部分で少しコントロールできない部分が出てくる」と言葉を詰まらせる場面もあった。いよいよ“最高の景色”に向けた日本代表の挑戦が始まる。FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名を紹介