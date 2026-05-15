◆パ・リーグロッテ―オリックス（１５日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスは、ロッテの先発・ロングに５回まで無得点に抑えられた。初回、先頭から２者連続四球で無死一、二塁のチャンスをつくったが、西川が空振り三振、太田が三ゴロ併殺打に倒れて得点ならず。２回は３者凡退で攻撃を終えた。３回は先頭の若月が中前へ運んだが、続く宗が遊ゴロ併殺打に倒れるなど無得点。４、５回もゼロに抑えられた。この時点で