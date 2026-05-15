大阪都構想実現に向け3度目の挑戦へ…「法定協議会」の設置議案が大阪市議会に提出されました。 15日午後、大阪市議会に提出されたのは、大阪都構想の制度案を議論する「法定協議会」の設置議案です。 （大阪府・吉村洋文知事今年1月）「皆さんの声を聞く機会があるのであれば、都構想についてもう一度挑戦させてください」 吉村知事と大阪市の横山英幸市長は、再選した「出直しダブル選挙」では、大阪都構想への“再