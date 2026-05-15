声優の潘めぐみさんが自身のXを通じて、先月18日に亡くなったことがわかった声優の山崎和佳奈さんを偲びました。 【写真を見る】【 潘めぐみ 】声優・山崎和佳奈さんを追悼「今もずっと和佳奈さんは、蘭姉ちゃんです」アニメシリーズ『名探偵コナン』で共演潘さんは「ときどき家に遊びにきてくれて」「現場でお会いしたときもいつも笑顔と優しいお声で」と、山崎さんの様子を振り返りました。そして「子供の頃から今もず