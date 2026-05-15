俳優の中村倫也（39）が15日、都内で行われた映画『君のクイズ』公開初日舞台あいさつに登壇。共演者と共に早押しクイズに挑戦した。【写真】めっちゃドアップ…投影されたムロツヨシ同作品は、直木賞受賞作家の小川哲氏が2022年に発表した小説『君のクイズ』が原作となっている。舞台は、賞金1000万円をかけて戦う生放送クイズ番組の決勝戦。“クイズ界の絶対王者”三島玲央と、“世界を頭の中に保存した男”本庄絆が優勝まで