◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日両国国技館）体重155キロの東三段目73枚目・旭大海（20＝大島部屋）が2番後取り直しの末に現役最重量252キロの西三段目71枚目・出羽ノ城（32＝出羽海部屋）を破った。最初の取組では膠着（こうちゃく）状態となり、行司が止めて再戦に。汗をかきながらも息を整え、取り直しの一番。立ち合いからもろ手突きで攻め、頭をつけた。「めっちゃ重かった」と話すも、最後は力強く押し出した。