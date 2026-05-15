◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１５日・甲子園）阪神が、大山悠輔内野手の痛恨の失策をきっかけに２点目を献上した。１点ビハインドで迎えた６回、先頭の大盛の打球を一塁・大山が後逸。右翼線に転がり、その間に二塁へ進まれた。続く辰見に送りバントを決められ、１死三塁に。小園に中前適時打を浴び、０―２となった。