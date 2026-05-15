“最高の景色”を目指す日本代表のFIFAワールドカップ2026に臨むメンバー26名が15日に発表された。8大会連続8度目の出場となる日本は、過去最高位であるベスト16の壁を越えるだけでなく、頂点をも目指す戦いに挑む。2022年のカタール大会から26名を登録することが可能になった中、今大会に向けて発表された26名のうち、前回大会を経験しているのは13名。これは、2018年のロシア大会の11名を上回り、過去最多となった。森保