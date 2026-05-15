ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は15日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、16日の最終日12Rで争われる優勝戦が出そろった。高田明（41＝佐賀）が優勝戦のラスト切符を手にした。準優勝戦12Rは道中で不利もあったが3着を確保。1着の山口達也が不良航法を取られたため、繰り上がりとなった。特別競走で初の6強入りに「地元くらい好きなので江戸川で良かった。江戸川康二の山田さんに相談して頑張