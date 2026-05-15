◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人の井上温大投手が５回の攻撃で犠飛を放って追加点を奪った。キャベッジのソロで先制した５回。７番・佐々木の二塁打も飛び出すなど１死三塁とし、井上は平良の変化球を捉えて左翼への犠飛を放ち、三塁走者が生還。井上は笑顔を浮かべ、ベンチ、そしてファンからは大歓声がわき起こった。井上は今季３勝目を目指して先発。投げても５回まで２安打無失点と好投