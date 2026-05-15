青森市中心部の複合施設でクマが目撃され、警察が規制線を敷いて警戒にあたった。市は現場で少なくとも1頭を駆除したと発表。一方、岩手県盛岡市や久慈市などでも住宅街や大学構内でクマの出没が相次ぎ、東北各地で市民生活への影響と厳重な警戒が続いている。街中心部の複合施設にクマ侵入15日午後、青森市内中心部のホテルなどが入る複合施設に、警察の規制線が敷かれた。地名伸一報告：現在中心部のホテルの前でクマが目撃され