老後の主な収入は年金というケースが多いですが、年金だけでの生活が不安でコツコツと資産形成を進めている人も多いでしょう。老齢年金は原則65歳から受給できますが、希望すれば60歳から前倒しで繰上げ受給が可能です。 一般的に「早く年金をもらい始めると一生減額されるから損」とされていますが、もし手元に3000万円の運用資産がある場合、考え直しても良いかもしれません。 本記事では、3000万円の資産運